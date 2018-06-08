У Львові облаштують нові місця для вигулу собак

Можливість облаштування місця для вигулу собак на ділянці навпроти території ЛКП «Лев» обговорили члени комісії екології та природокористування ЛМР, – повідомляє Інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

За словами голови комісії Ірини Оршак, на адресу комісії надійшло відповідне прохання від ЛКП «Лев».

«Комісія підтримає таке звернення, але пропонуємо керівнику ЛКП «Лев» напрацювати дорожню карту з реалізації цього об’єкту спільно з департаментом містобудування та головою районної адміністрації. Крім цього, в квітні 2016 року я зверталась в департамент містобудування з проханням обстежити майданчики для вигулу собак і визначити ті, що придатні для цих потреб і облаштувати їх», – каже вона.

За словами Ірини Оршак, у попередні роки районні адміністрації мали напрацьований перелік ділянок для вигулу собак.

«У кожному районі Львова мають бути відповідні облаштовані місця для вигулу собак. Ще в 2016 році, коли ми прийняли Правила утримання домашніх улюбленців, там було зазначено обов’язок власників тварин вигулювати їх на повідку та прибирати за ними. Але не було встановлено санкції за порушення. У Правилах благоустрою міста також не вказано про відповідальність чи покарання, тому я подала повторно відповідне депутатське звернення про зобов’язання власників прибирати за своїми улюбленцями і очікую на реакцію».

На думку заступника голови комісії Орисі Богун, визначення місця для вигулу тварин, зокрема собак та прибирання за ними, є дуже важливим для здоров’я людей.

«Це питання давно вирішене в європейських країнах і нам також треба відповідально до нього поставитись. З медичної точки зору я певні аспекти. Зокрема, фекалії тварин можуть бути причиною поширення таких хворіб як гельмінтоз, а на шерсті тварин можуть бути збудники небезпечних для людей захворювань. Зокрема, в тварин можуть бути на тілі кліщі, які є переносниками вірусного енцефаліту. Тож питання майданчиків для вигулу тварин є важливе в плані створення епідемічної безпеки для мешканців нашого міста».

До речі, днями петиція щодо “Зобов’язання власників собак прибирати екскременти за своїми вихованцями” набрала більше 500 підписів на єдиному сайті місцевих петицій. Це означає, що її мають розглянути на комісіях у міськраді та включити до порядку денного сесії.