У центрі Львова збудують ще одну церкву

УПЦ КП виділили землю для спроудження храму на вулиці Костя Левицького

Під час засідання сесії міської ради Львова у четвер, 7 червня, затвердили проект землеустрою та надали Українській Православній Церкві Київського патріархату земельну ділянку на вул. Костя Левицького (навпроти будинку № 67) для будівництва храму. Ця земля розташована в центральній частині міста неподалік скверу Львівського ветеринарного університету.

Церкву планують збудувати на ділянці між вулицями Костя Левицького і Пекарською.

Парафія УПЦ К П Богородиці Скоропослушниці планує збудувати церкву на ділянці 0,15 га. Храм має вміщати 150 людей. Під час будівництва церкви релігійна громада повинна влаштувати під’їзди до неї, попередньо погодивши з сусідніми ділянками.

У подальшому УПЦ КП Личаківського району має зареєструвати право власності на цю земельну ділянку.