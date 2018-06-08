Сьогодні – Всесвітній день океанів

Тема Дня 2018 року: боротьба з забрудненням пластиковими відходами та рішення для забезпечення здоров'я океанів

Всесвітній день океанів (англ. World Oceans Day) — всесвітній день боротьби за збереження біорізноманіття мешканців морських глибин і стабільну екологічну ситуацію в океанах. Відзначається щороку 8 червня.

Відзначати всесвітній день океанів було запропоновано на міжнародному саміті Землі 1992 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). У цей день співробітники багатьох зоопарків, акваріумів, дельфінаріїв координують свої зусилля, щоб боротися за збереження біорізноманіття мешканців морських глибин і стабільну екологічну обстановку.

У грудні 2008 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй ухвалила (резолюція 63/111, параграф 171) починаючи з 2009 відзначати свято офіційно 8 червня.

З 2002 року промоцією та організацією свята займається некомерційна організація «The Ocean Project» спільно з «World Ocean Network» та іншими природоохоронними спільнотами.

Щорічно, починаючи з 2014 року, в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку 8-го червня проводиться урочистий захід на честь переможців у конкурсі на найкращу фотографію на морську тематику.

Океани займають три чверті поверхні Землі, містять 97 відсотків водних запасів і займають за об’ємом 99 відсотків усієї площі планети. Океани є основним джерелом кисню і поглинають близько 30 відсотків виробленого людьми вуглекислого газу, сприяючи нейтралізації наслідків глобального потепління.

Пластикове забруднення завдає непоправної шкоди морським екосистемам. 80% пластикових відходів потрапили в океани з суші. Щорічно в океанах виявляється 8 мільйонів тонн пластику. Від пластикового забруднення гинуть 1 мільйон морських птахів і 100 тисяч ссавців в рік. Риба, яка потрапляє на наш стіл, їсть пластик. Економічні збитки від пластикового забруднення становлять 8 мільярдів доларів на рік.

Ви можете змінити ситуацію

Намагайтеся менше використовувати пластикові вироби. Якщо ви змушені їх використовувати, то відправляйте їх в переробку після використання.

Залучайте до цієї кампанії друзів. У соціальних мережах використовуйте хештеги #WorldOceansDay, #SaveOurOcean.