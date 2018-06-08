Рудківська ОТГ модернізує лікарню

Рудківська об’єднана територіальна громада отримає 5 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку на придбання сучасного медичного обладнання для своєї лікарні

Про це повідомили в Офісі реформ у Львівському РВ АМУ.

Як розповіла заступник міського голови Рудок з питань діяльності виконавчих органів ради Світлана Ференц, нині в лікарні є шість відділень. Лікарня має 105 ліжок, у рік приймає 4300 пацієнтів.

«За кошти ДФРР ми плануємо закупити для лікарні електрокардіограф, універсальний стаціонарний УЗД-апарат, обладнання для анестезії та реанімації – зокрема. дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень та пульсометр. А наступного року хочемо придбати ще й рентгенапарат», – розповіла Світлана Ференц.

За її словами, в закладі цьогоріч також відремонтують дах – за кошти Львівської обласної ради: громада виграла відповідний мікропроект.

Цього року за кошти ДФРР громада реалізовує іще один проект – реконструкція із влаштуванням шатрового даху (в рамках впровадження комплексних заходів з енергоефективності) у середній загальноосвітній школі I-III ступеня в с. Погірці. На це громада отримає 1 мільйон 100 тисяч гривень. Щодо мікропроектів Львівської обласної ради, то, крім реконструкції даху лікарні, Рудківська ОТГ реалізовуватиме ще 12 різних проектів.