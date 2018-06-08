Поліцейському, який на смерть збив велосипедистку, обрали запобіжний захід

Слідчі прокуратури Львівської області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яка трапилася 4 червня біля села Новий Милятин Буського району на Львівщині. Нагадаємо, внаслідок цієї ДТП під колесами автомобіля загинула 61-річна велосипедистка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що цього дня поліцейський Кам’янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області керував автомобілем «Skoda Oktavia» напідпитку. Як з’ясували, чоловік проявив неуважність до дорожньої обстановки та порушив п.п.1.5, 2.3. та п.12.1 Правил дорожнього руху України. Він не вибрав в установлених межах безпечної швидкості і не врахував дорожню обстановку.

Не переконавшись, що маневр буде безпечним для інших учасників руху, водій виїхав на зустрічну смугу, де наїхав на велосипедистку. Внаслідок отриманих травм 61-річна потерпіла померла на місці пригоди.

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Правоохоронця затримали в порядку ст.208 КК України та наступного дня вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КПК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами).

Тепер суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням радіоелектронного засобу контролю, а також відсторонив від посади.

У прес-службі прокуратури Львівської області зазначили, що прокуратура вимагатиме суворішого запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.