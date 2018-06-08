На Яворівщині правоохоронці викрили злодія, який обкрадав крамниці

В Яворівський відділ поліції звернувся менеджер одного із приватних підприємств. Чоловік повідомив, що вночі 23 січня невідома особа, пошкодивши металопластикові двері, проникла у магазин у селищі Івано-Франкове. З крамниці викрали три ящики цигарок різних марок. Загальна сума збитків склала близько 30 тисяч гривень, – повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 53-річний мешканець одного із сіл району. В ході розслідування з’ясувалося, що він причетний до скоєння майже десятьох крадіжок, в тому числі – з магазинів.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Наразі проводиться досудове розслідування, триває перевірка щодо причетності зловмисника до інших аналогічних злочинів.