На вул. Банківській побудують багаторівневий паркінг

Депутати Львівської міської ради підтримали проект ухвали «Про затвердження об’єкта інвестування «Будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (багаторівневого паркінгу) з реконструкцією існуючого громадського простору на вул. Банківській», – інформує прес-служба Львівської міської ради.

«У зв’язку з необхідністю збільшення кількості паркомісць, зокрема у центральній частині міста, пропонуємо скористатися нашою ухвалою, яка затверджує Положення про здійснення інвестиційної діяльності, і надати дозвіл департаменту економічного розвитку і департаменту містобудування на розробку інвестиційного проекту будівництва багаторівневого паркінгу з реконструкцією існуючого громадського простору на вул. Банківська.

Щоб не було жодних застережень, хочу нагадати, що в нас рішенням сесії затверджена комісія по відбору переможців інвестиційного конкурсу. Головою комісії є заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Генадій Васьків. Також до роботи комісії залучені представники депутатського корпусу. Після прийняття цієї ухвали, комісія визначить особу, якій нададуть право землекористування цією ділянкою, затвердить умови конкурсу і оголосить конкурс на найкращого інвестора. Сподіваюся, що до нас прийдуть інвестори, які збудують цей паркінг”, — доповіла Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту ЛМР.