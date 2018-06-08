На Львівщині знищили понад 360 гектарів борщівника

Від початку року в області знищили борщівника Сосновського на площі 362 га

Найбільші осередки борщівника було зафіксовано у Турківському (219 га), Старосамбірському (114 га) та Дрогобицькому (80 га) районах. У всіх районах області розпочали проведення польових робіт щодо запобігання поширення рослини.

Борщівник негативно впливає на біорізноманіття. Він доволі агресивно витісняє місцеві види не лише трав’яних, а й деревних порід, монополізує територію. У борщівника Сосновського отруйний сік, який викликає важкі фотохімічні опіки у людей і тварин. Найбільша кількість постраждалих фіксується у літні місяці, адже саме в період спеки найбільш ймовірним є контакт людини із отруйною рослиною.

Якщо борщівник Сосновського росте поряд намагайтеся його знищити, але обов’язково застосовуйте такі поради:

ніколи не ведіть боротьбу, не захистивши шкіру та очі, адже від моменту потрапляння соку на шкіру до виникнення хімічного опіку може прийти значний період часу;

пам’ятайте: сік борщівника стає небезпечним і здатним спричиняти опіки під дією сонячних променів;

найкращими методами боротьби з борщівником є скошування в період цвітіння двічі на рік, оскільки після першого скошування зазвичай відбувається регенерація рослини та повторне цвітіння;

ефективним також є зрізання лопатою основи борщівника на рівні близько 10 см нижче рівня ґрунту, найкраще і найлегше робити це навесні.