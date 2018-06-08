На Львівщині судитимуть директора-«комунальника» за розтрату бюджетних коштів

Загальна сума заподіяних ним збитків - понад 400 тисяч гривень
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Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури та прокуратури області викрили керівника одного із комунальних підприємств Львівщини, через дії якого бюджет втратив значну суму коштів, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що у січні минулого року  підприємство організувало процедуру відкритих торгів із закупівлі пального. За його результатами з переможцем був підписаний договір на поставку нафтопродуктів.  Проте в подальшому директор підприємства уклав з постачальником додаткові угоди, де безпідставно була завищена ціна пального. Внаслідок цього воно зазнало майнової шкоди на суму у 434 000 гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання  у вигляді позбавлення волі на  строк  від  п’яти  до  восьми  років  з  позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися  певною діяльністю на строк до трьох років.

Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

 