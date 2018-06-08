На Львівщині судитимуть директора-«комунальника» за розтрату бюджетних коштів

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури та прокуратури області викрили керівника одного із комунальних підприємств Львівщини, через дії якого бюджет втратив значну суму коштів, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що у січні минулого року підприємство організувало процедуру відкритих торгів із закупівлі пального. За його результатами з переможцем був підписаний договір на поставку нафтопродуктів. Проте в подальшому директор підприємства уклав з постачальником додаткові угоди, де безпідставно була завищена ціна пального. Внаслідок цього воно зазнало майнової шкоди на суму у 434 000 гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.