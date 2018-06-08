На горищі ЛНУ вночі виявили трьох киян

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, близько опівночі патрульні 4 батальйону отримали виклик на вулицю Драгоманова від охоронця одного з корпусів Львівського національного університету імені Івана Франка. Чоловік поінформував про невідомих, які начебто проникли у приміщення і можуть утекти. До виклику залучили відразу кілька екіпажів, які очепили периметр. Кілька патрульних зайшли всередину та почали обстежувати поверхи. Раптом помітили зламані двері на горище. На даху перебували троє юнаків, а біля них були розкладені вольтметри, генератори, частотоміри, підсилювачі й інші прилади. Частина з них – у розібраному вигляді. Також тут були мішки, рукавички, ліхтарики, ніж, газовий балончик, викрутки й інші інструменти.

Пояснити свої дії хлопці не змогли та плуталися в поясненнях. Осіб встановили за паспортом. Ними виявилися мешканці міста Київ віком 18, 21 і 28 років. На місце викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції. Патрульні відвезли затриманих у відділок.