Львівський виш – у ТОП-6 серед охочих вступати на магістратуру

В українських ВНЗ завершилася реєстрація на «ЗНО в магістратуру»

Загалом складати тестування виявили бажання майже 36 тисяч вступників. Таку статистику надає Український центр оцінювання якості освіти, через сервіси якого приймальні комісії проводили реєстрацію.

Вступники мали зареєструватися в одному з закладів вищої освіти, де хочуть брати участь у конкурсному відборі.

Найбільше (понад тисяча) вступників зареєструвалися в таких закладах:

Національний університет «Одеська юридична академія» – 2114 осіб

Національна академія внутрішніх справ – 2084 особи

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – 2008 осіб

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1721 особа

Харківський національний університет внутрішніх справ – 1491 особа

Львівський національний університет імені Івана Франка – 1029 осіб.

Нагадуємо, цього року тестування за технологією ЗНО для вступу в магістратуру складатимуть вступники на спеціальності галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Право», «Сфера обслуговування» та «Міжнародні відносини».

Зокрема, всі вони мають скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови – англійської, або німецької, або французької, або іспанської. Найбільше вступників зареєструвалося на англійську – понад 34,2 осіб та німецьку – близько 1,3 тис. Тестування з французької пройдуть майже 300 осіб, а з іспанської – 59.

Вступники на «Право» та «Міжнародне право» окрім ЄВІ складатимуть також єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з Права та Загальних навчальних правничих компетентностей. На це тестування зареєструвалося понад 18 тис осіб.

Загалом найбільше вступників зареєструвалися для складання тестування в містах Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці.

Основна сесія ЄВІ відбудеться 11 липня, ЄФВВ – 13 липня.