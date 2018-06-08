Львівські медики-прикордонники отримали обладнання для реабілітації

Медики Військово-медичного клінічного центру, м. Львів Державної прикордонної служби України отримали від благодійників обладнання для відновного лікування, – повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Апарат для електротерапії і ультразвукової терапії та обладнання для вакуумних процедур медикам подарували канадійці українського походження. Технічні засоби використовують під час фізичної реабілітації та лікування хронічних захворювань опорно-рухового апарату.