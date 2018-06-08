Львівські батяри завтра виїдуть на велопроменад

У суботу, 9 червня, вже вп’яте «Батяри на роверах» зберуться на львівський ретро велозаїзд, що об’єднає людей, які цінують стиль та міські велосипеди, – повідомляється на сторінці події у Facebook.

Ретрозаїзди відбуваються щорічно у багатьох країнах світу, не є винятком і Україна, де вже сім років поспіль відбуваються ретро-круїзи у Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, на черзі і Львів. Історія проведення таких заїздів виникла у Лондоні у 2009 і має назву Tweed Run. Сенсом Tweed Run є повернення до витоків велокультури. До заїзду допускаються різні велосипеди, але бажано, щоб це були класичні міські моделі, а власник велосипеда виглядав у стилі англійської велосипедної моди тридцятих-сорокових років XX століття. Вітається будь-який твідовий одяг та його поєднання.

Програма:

14:00 – збір на площі Митній біля ресторану-пивоварні Кумпель на площі Митній – Kumpel on the Mytna Square, проходження реєстрації, виступ гурту «Львівська кварта».

Реєстрація у велопроменаді вартує 100 грн., оплативши участь ви отримуєте пов’язку з індивідуальним номером, який візьме участь у лотереї, де ви зможете виграти ретро велосипед. Перші 100 місць вартістю 100 грн., в день заїзду 150 грн.

Реєстрація за посиланням https://www.eventbrite.com/e/45322043452

16:00 – початок велопроменаду «Батяри на роверах».

Маршрут:

пл. Митна- вул. Підвальна- вул. Руська – Площа Ринок – площа Катедральна – вулиця Беринди – проспект Свободи – Галицька Площа – вул. Князя Романа- вул. Івана Франка- Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові – вул. Уласа Самчука – Стрийський парк – вул. Стрийська – вул. Лижв’ярська – ПРОСТІР

Під час маршруту планується зупинка у Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського у Львові (вул. Івана Франка, 154).

17:00 – чаювання та частування у саду Державного Меморіального Музею Михайла Грушевського. У програмі музичні авторські композиції від Анастасії Ільків, екскурсії музеєм від Романа Метельського, пікнік та частунки від наших партнерів кав’ярні СТАРІ МУРИ та незамінної Пані Стефа.

19:00 – прибуття на фінал заходу у парку Богдана Хмельницького Prostir Lviv, нагородження переможців та лотерея серед зареєстрованих учасників з головним призом-ретро-велосипедом, виступ гурту Dizex BAND

21:30 – показ фільмів на велотематику.

Серед номінацій:

«Слічна кобіта-2018»

«Видний фацет-2018»

«Елеганська біцігля -2018»

«Кайзеровські вуса-2018»

«Брілянтовий бахорик-2018»

«Борода всьому голова-2018″