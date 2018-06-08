Львівщина передала в управління Міноборони вертоліт Ка-226 (фото)

Сьогодні, 8 червня, у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького відбулася передача вертольота Ка-226 від Львівської області до сфери управління Міністерства оборони України.

«Завдяки волонтерам, завдяки всім небайдужим людям ми сьогодні маємо можливість передати цей вертоліт Військово-Морським Силам України. Це ще один крок, який робить Львівщина до нашої спільної перемоги. Переконаний, що ми станемо свідками того, як цей гелікоптер не з пошуковою, не з рятувальною, а із переможною операцією облетить над визволеним Севастополем і Сімферополем», – наголосив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Ми дуже сподіваємося, що цей вертоліт врятує не одне життя. І тим самим наближатимемо нашу з вами перемогу. Слава Україні», – додав перший заступник голови облради Андрій Білоус.

Вертоліт Ка-226 – палубний літальний апарат для виконання пошуково-рятувальних операцій з палуби корабля, за своїми льотно-технічними характеристиками може виконувати завдання з несення чергування з медичного забезпечення (евакуація поранених) в зоні проведення Операції Об’єднаних сил, оснащений всім необхідним медичним обладнанням для надання першої медичної допомоги.

«Від особового складу морської авіації щиро дякую громаді Львівщини, які долучились до сьогоднішньої важливої події. У кожному врятованому завдяки цьому гвинтокрилу житті буде частка вашої праці, ваша заслуга», – зазначив командир 10-ї морської авіаційної бригади Військово-Морських Сил Збройних Сил України, полковник військово-морських сил Ігор Бендзай.

Зазначимо, що Львівщина безоплатно передасть вертоліт Ка-226 у комплекті з експлуатаційно-технічним майном. Це медичне обладнання з балансу комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» до сфери управління Міністерства оборони України для потреб військової частини А1688 Військово-Морських Сил Збройних Сил України (м. Миколаїв) для виконання завдань із медичного забезпечення (евакуації поранених), а також пошуково-рятувальних дій.

З 2013 року і до сьогодні вертоліт не використовувався у зв’язку із специфікою літального апарату (палубний вертоліт).

Як відомо, минулого року Львівська облрада прийняла звернення до Прем’єр-міністра України щодо пришвидшення передачі вертольота Ка-226 до сфери управління Міністерства оборони України для потреб ВМС ЗС України.