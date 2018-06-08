Екс-керівник «Укрзалізниці» стане хедлайнером «Української пісні 2018»

На «Арені Львів» 18 серпня відбудеться Національний проект «Українська пісня / Ukrainian Song Project 2018». Про особливості й новизну цьогорічного пісенного шоу представникам мас-медіа розповіли співзасновник і співорганізатор «Української пісні», головний режисер дійства Василь Вовкун та співзасновник і співорганізатор, генеральний продюсер проекту Тарас Курчик. Також спеціально на прес-конференцію «Української пісні 2018» до Львова приїхав Войцех Бальчун – засновник і гітарист польського гурту CHEMIA, який буде одним із хедлайнерів концерту 18 серпня (українці знають пана Войцеха як колишнього голову правління «Укрзалізниці» (2016-17 рр.).

Національний проект «Українська пісня / Ukrainian Song Project» проходить у Львові уже третій рік поспіль. Цього року грандіозний концерт Проекту відбудеться на стадіоні «Арена Львів» 18 серпня – у рамках святкування Дня Незалежності України. Унікальне пісенне шоу об’єднає на одній сцені 27 виконавців – напередодні 27-ої річниці української Незалежності. Серед уже оголошених хедлайнерів концерту – «Воплі Відоплясова», Pianoбой, О.Torvald і Alyosha. Імена ще понад десяти зірок оргкомітет тримає у таємниці. Відомо також, що, окрім популярних українських артистів, учасниками «Української пісні 2018» будуть музиканти із-за кордону, які разом із піснями з власного репертуару ексклюзивно підготують і по одній україномовній композиції. Поляки з CHEMIA – пісню під назвою «Герой».

«Українська пісня 2018» – це новий масштаб, кардинально інший рівень та незмінна мета: пошук нових – унікальних, неординарних, яскравих, творчих облич в українській музичній індустрії. Відтак 18 серпня разом із відомими артистами на грандіозну сцену на «Арені Львів» вийдуть молоді виконавці та гурти – десятеро переможців відбіркового туру, який триває до 15 червня 2018 р. Станом на 7 червня до оргкомітету надійшло понад 250 заявок. Переможців відбору «Української пісні 2018» визначають експерти – цього року це музичний продюсер Руслан Квінта, музичний продюсер телеканалу «Україна» Геннадій Вітер, композитор Михайло Некрасов, засновник лейблу «Контрамарка» Олександр Порядченко, продюсер каналу М2 Роман Муха, головний редактор онлайн-журналу Karabas Live Ігор Панасов і генеральний продюсер «Українська пісня / Ukrainian Song Project» Тарас Курчик.

Цього року проект «Українська пісня» відбуватиметься за підтримки Телеканалу «Україна». У День Незалежності України, 24 серпня, популярне шоу каналу «Музична платформа» презентує на всю країну найграндіознішу подію літа 2018 року.

Квитки на великий концерт «Українська пісня 2018» 18 серпня на «Арені Львів» – тут: lviv.kontramarka.ua/uk/event/ukrainska-pisna-45882-57555.html

Офіційний сайт проекту: uapisnya.com.ua