Дитсадки у Львові – коли їх візьмуть і зроблять?

Не пощастило

Дворічний львів’янин Артем Диба потрапити цього року до дитячого садка не зможе. Хіба що трапиться диво – хтось забере документи чи хтось їх не принесе, тоді черга посунеться.

Мама хлопчика, Ірина, каже, що реєструвались вони вчасно, і навіть у два садки: «Ми обрали ДНЗ №40 на Сихові, бо живемо біля нього. Цей садочок був у нас в 1 пріоритеті. Тому ми і не пройшли».

Тепер залишається чекати другої хвилі зарахування. Якщо Артемові не пощастить, у садочок він піде аж наступного року.

Таких, як він, у Львові зараз багато. Лише торік у місті не змогли забезпечити місцями в дитсадках орієнтовно 3000 дітей. Проблема із місцями тягнеться роками. Чи є рішення?

На території садка – сміттєвий майданчик

Сергій Івах, депутат Львівської міської ради, взявся шукати у місті занедбані дитячі садки. Він створив групу у соціальній мережі, де кожен може дати інформацію про приміщення, яке колись слугувало ДНЗ, а зараз перебуває в оренді або ж просто пустує.

Уже за кілька днів таких будівель знайшлось кілька. Усі вони – вільні. Проте потребують ремонту. При вході на територію садка на вул. Медової Печери,13 є паспорт будівельних робіт, на якому вказаний ще 2015 рік.

«Не зрозуміло, в який спосіб відбуваються ці ремонти, тому що зараз там все розвалене. Жодних наочних змін нема. Територія теж занедбана. Щоправда, 15 м фасаду фарбують. Навіщо це роблять, адже поки дійдуть до логічного завершення, все одно треба буде перемальовувати», – дивується Сергій Івах.

Схожі об’єкти є на вул. Виговського, 1, Дністерській,25, Сяйво, 16, Клепарівській, 31.

«На Дністерській на території ДНЗ зробили майданчик для будівельного сміття. У свій час тут ніби поставили вікна, зробили дах, але димарі вже розвалюються. Все недозавершене. З часом те приміщення просто «з’їсть» грибок», – каже депутат.

Ще цікавіша ситуація із ДНЗ №42. Половину приміщення депутатський корпус «віддав» іншому садку – №21, хоча той розташований за іншою адресою. Проте в результаті будівлею не користується ніхто, бо директорка ДНЗ №42 звернулась у суд, тому ухвала про передачу приміщень садку №21 зараз заблокована.

«А там робили ремонт наприкінці 2016 року, вклали 5 млн грн. Приміщення опалюється, а дітей нема», – розповідає Сергій Івах.

Про проблему можна забути

Привести до ладу всі ці закинуті приміщення для міського бюджету – копійки, – вважає Сергій Івах. І каже, що проблема із дитсадками у Львові створена штучно. Ким і для чого – питання.

«Бюджет розвитку міста зараз у нас 2,5 млрд грн. То що для міста виділити 150-200 млн грн один раз і назавжди забути про цю проблему? Взяти хоча би 5 цих об’єктів, нехай туди піде по 200 дітей, і ми вже маємо 1000 нових місць. А це важливо. Бо у нас проблема не лише із новими дітками. Усі дитсадки Львова й так переповнені», – наголошує депутат.

Збільшити кількість садочків у місті можна і шляхом будівництва нових. Зробити це можна завдяки ухвалі щодо інвестиційних угод, – пояснює Сергій Івах: «Потрібно ставити умови будівельним компаніям, яких у Львові багато і вони потужні. Вони за півроку будують 20 поверхів. Що для них збудувати садок чи зробити ремонт?».

Депутат каже, що планує поговорити з головним архітектором Львова щодо зарезервованих ділянок для ДНЗ, аби цілком розуміти картину.

Щодо приміщень, які він інспектує зараз, то вірогідно, що цього року там вже нічого не робитимуть. Та, за словами Іваха, можна глобально підготуватися. А до кінця 2019 року поставити остаточну крапку в цій історії.

Зоряна Довганик, начальниця управління освіти Львівської міської ради

На сьогодні всі приміщення, які були в оренді і використовувались не за призначенням і в яких не надавались освітні послуги, є вивільнені. Вони усі обліковані. Ми вже маємо виготовлені проектно-кошторисні документації, тож там будуть відновлені ремонтні роботи вже найближчим часом.

Однак треба розуміти, що це дорого, адже це ремонти. Крім того треба шукати підрядників. Скажімо, на вул. Дністерській будемо оголошувати нові торги, тому що там у нас був недобросовісний підрядник, який не до кінця виконав роботи. Така ж ситуація на вул. Клепарівській. А щодо садка на вул. Виговського, то там відбувається зараз коригування документації.