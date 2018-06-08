Діти біля відчинених вікон: основні правила безпеки

Літня спека так і змушує відчиняти вікна. Іноді навіть не на провітрювання, а просто – навстіж. Однак не завжди ми задумуємось, що разом із свіжим повітрям може прийти і загроза. Лише від травня в Україні з вікон випало щонайменше шестеро дітей. Деякі випадки закінчилися летально. Як подбати про прохолоду вдома і не наражати при цьому на небезпеку малюків – дізнавалася кореспондентка «Львівської газети».

У львів’янки Тетяни росте чотирирічна доня Злата. Дівчинка активна, відтак потребує особливої пильності від мами й тата. Мешкає сім’я на п’ятому поверсі. Про небезпеку відчинених вікон Таня знає. Тож вирішила перестрахуватися.

«Більшу частину часу Злата проводить у своїй кімнаті. Там немає вікна, яке виходить на вулицю. У неї є скляні двері, які виходять на терасу. Тому вони можуть бути і відчинені, і на провітрюванні. А загалом у квартирі вікна в таку пору року майже завжди на провітрюванні. Але в нас біля жодного вікна немає стола, крісла чи дивана, щоб вона могла вилізти і дістатися вікна». Навстіж вікна у квартирі Тетяна не відчиняє ніколи. І не дозволяє чоловікові брати донечку до вікон, каже, щоб не подавати ідеї.

Утім так про безпеку дбають не всі. Днями на Львівщині з вікна четвертого поверху випала 8-річна дівчинка, з такої ж висоти на Тернопільщині впав однорічний хлопчик. Обоє дітей з важкими травмами зараз у лікарні. А ось у травні в Києві чотирирічного хлопчика, який випав з 12-го поверху, врятувати не вдалось.

Ігор Курус із надзвичайників Львівщини каже, найчастіше діти страждають через легковажність дорослих.

«У нас був випадок у Львові, на вулиці Куліша батьки залишили трирічну дитину, у кімнаті також перебував собака. Дитина перелякалася собаки й залізла на підвіконник. Була загроза падіння. На щастя, рятувальники встигли приїхати на виклик і все обійшлося. Були випадки, коли діти опиралися на москітні сітки, ті не витримували – і діти падали».

Рятувальники нагадують: антимоскітні сітки захищають від комах, але вони не здатні витримати вагу дитини. Тож, коли вдома малюк, вікна можна відчиняти лише на провітрювання. Меблі від вікон краще відсунути, а на самих вікнах варто встановити блокіратори або обмежувачі відкриття, в народі відомі як «дитячі замки». Їх можна вбудувати у систему фурнітури або встановити на вже готових вікнах. Такі замки дозволяють фіксувати вікна у певному положенні – зачиненими або ж відчиненими під певним невеликим кутом. Один «дитячий замок» обійдеться від 150 гривень. Однак із таким захистом перебування дитини біля вікон стане куди безпечнішим. Встановлення сіток, замків і фіксаторів варто довірити професіоналам. Таким чином ви матимете гарантію безпеки для ваших дітей.