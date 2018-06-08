Дітей з Великих Грибовичів і Малехова оздоровлять за кошт міста

З міського бюджету Львова на це буде виділено півмільйона гривень

З міського бюджету Львова буде виділено півмільйона гривень на оздоровлення дітей с. Великі Грибовичі і с. Малехів. Кошти перекажуть сьогодні як субвенцію з міського бюджету Львова сільським бюджетам Великих Грибович та Малехова. Про це повідомили в департаменті фінансової політики ЛМР.

Як зазначила Галина Слічна, директор департаменту гуманітарної політики ЛМР, щороку в міському бюджеті Львова передбачають кошти на виділення субвенції селам Великі Грибовичі та Малехів на оздоровлення дітей.

«Завдяки цим коштам батьки мають змогу організувати дозвілля для своїх дітей у таборах, щоб вони оздоровилися та активно і весело провели час», – розповіла Галина Слічна.