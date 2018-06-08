Частина львів’ян до обіду залишилася без води (адреси)

Аварійно-ремонтні роботи з ліквідації витоку води на вул.Польова,29 та на вул.Корейська, 20

Як інформує Гаряча лінія міста Львова, через це орієнтовно до 15.00 водопостачання відімкнуть на:

вул. Бодянського О – Всі будинки

вул. Васильченка С – Всі будинки

вул. Гамалії М – Всі будинки

вул. Гнатевича Б – Всі будинки

вул. Горіхова – Всі будинки

вул. Зустрічна – Всі будинки

вул. Ковельська – Всі будинки

вул. Корейська – Всі будинки

вул.Кошова – Всі будинки

вул. Крайня – Всі будинки

вул. Метлинського А – Всі будинки

вул. Миргородська – Всі будинки

вул. Молочна – Всі будинки

вул. Навої А – Всі будинки

вул. Новознесенська – Всі будинки

вул. Петрусенко О – Всі будинки

вул. Пластова – Всі будинки

вул. Потелицька – Всі будинки

вул. Ребета Л – Всі будинки

вул. Таращанська – Всі будинки

вул. Теребовлянська – Всі будинки

вул. Туркменська – Всі будинки

вул. Шатківського О – Всі будинки

вул. Щоголева Я – Всі будинки

вул. Хмельницького, буд. 116, 140, 144, 146, 148, 150, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 167, 173, 175, 177, 179, 187, 187а, 187б, 189, 191, 195, 199, 201.

Окрім того, через аварійно-ремонтні роботи на прохання ЛКП «Житловик-С2» орієнтовно до 13:00 не буде водопостачання за такими адресами:

вул. Бережанська – Всі будинки

вул. Кам’янецька – Всі будинки

вул. Карбишева Д – Всі будинки

вул. Колодзінського М – Всі будинки

вул. Листопадна – Всі будинки

вул. Рахівська – Всі будинки

вул. Ромашкова – Всі будинки

вул. Сумська – Всі будинки

вул. Угорська – Всі будинки

просп. Червоної Калини – Всі будинки