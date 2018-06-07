Запрошуємо львовознавців на нагородження конкурсу «Таємниці Львова»

Призи матимуть шанс отримати не лише переможці всіх етапів, імена яких уже відомо, а й усі присутні

У суботу, 9 червня, у приміщенні ЛОО Українське товариство охорони пам’яток історії та культури (вул. Коперника, 40а) відбудеться нагородження травневих переможців конкурсу «Таємниці Львова». Конкурс організовують «Львівська газета», ЛОО Українське товариство охорони пам’яток історії та культури та брати Радковці.

Нагадуємо, переможцями тижня у травні стали: Тарас Стеців, Мар’яна Іванишин, Марія Лук’янова та Андрій Коцовський.

Спеціальні призи також чекають на Маркіяна Нестайка та Мар’яну Шубер.

Запрошуємо долучитися до нагородження усіх знавців і поціновувачів Львова, а також тих, хто хоче дізнатися щось нове про місто Лева. Серед присутніх організатори розіграють спеціальні нагороди.