Від сьогодні на маршруті № 6А курсуватиме на 2 машини більше

Також до кінця тижня опрацюють можливість збільшити випуск машин на цей маршрут ще на дві машини додатково. Ці заходи, за інформацією заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрія Білого, покликані поліпшити ситуацію із громадським транспортом у мікрорайоні Рясне 2.

«5 червня відбулася зустріч представників департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР із мешканцями мікрорайону Рясне. Серед питань, які порушували на зустрічі, була проблема з поганим транспортним сполученням мікрорайону. Як наслідок, сьогодні (6 червня, – ЛГ) відбулася робоча зустріч з представниками «АТП-1», управлінням транспорту щодо цього питання. Також пропрацьовано питання з приватним перевізником «Успіх-БМ», – розповів Андрій Білий.

Відтак вирішили , що комунальне підприємство «АТП-1» від 7 червня збільшить випуск автобусів маршруту № 6А на 2 машини – з восьми до десяти. Також до кінця тижня опрацюють можливість збільшення випуску машин на цей маршрут ще на дві машини додатково.

«Також ми попрацювали з приватним перевізником «Успіх БМ» питання відновлення маршруту № 49, який тривалий час не курсує. З понеділка, 11 червня, вони випускають на цей маршрут дві великі машини. І ми спільно з ГО «Розвиток громади» заміряємо привабливість цього маршруту для приватного перевізника. Курсування маршруту відновлюється на тиждень у тестовому режимі для проведення замірів пасажиропотоків.

Ці заходи покликані покращити ситуацію із громадським транспортом у мікрорайоні Рясне 2», – додав Андрій Білий.