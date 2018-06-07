Від початку року на водоймах Львівщини загинули 14 осіб

Троє – у перший тиждень червня

З початку червня на водоймах країни загинуло 24 людини, з них – троє на Львівщині, – про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Загалом у 2018 році в області зафіксували 14 трагедій на воді. Потонуло троє дітей.

Зважаючи на збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм у літній період, рятувальники просять бути уважними та дотримуватися техніки безпеки.

Варто пам’ятати:

– купатися краще вранці або ввечері, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання;

– температура води повинна бути не нижче +17 °С, в більш холодній – перебувати небезпечно. Плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;

– не входьте, не пірнайте у воду після тривалого перебування на сонці;

– не входьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

– якщо немає поблизу обладнаного пляжу, вибирайте безпечне для купання місце з поступовим схилом та твердим і чистим дном. У воду заходьте обережно;

– ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

– не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

– якщо вас захопило течією, не намагайтеся з цим боротися. Треба плисти униз за течією, поступово, під невеличким кутом, наближаючись до берега;

– не панікуйте, навіть якщо ви потрапили у вир. Необхідно набрати побільше повітря в легені, зануритися у воду і зробивши сильний ривок вбік, спливти;

– дуже обережно плавайте на надувних матрацах, автомобільних камерах і надувних іграшках. Вітром або плином їх може віднести дуже далеко від берега;

– купання дітей ні в якому разі не повинно проходити без нагляду дорослих, які добре вміють плавати;

– за будь-яких умов не лишайте біля води дітей;

– не наближайтесь до човнів і катерів та іншого водного транспорту, які пропливє поблизу Вас.

Пам’ятайте — відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах!