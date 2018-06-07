В Україні проти кору вакцинуватимуть дорослих

Йдеться про людей, які перебувають у групі ризику

У Мінздоров’я вирішили вакцинувати проти кору доросле населення. Відомство вже прийняло зміни у нормативні документи, що дозволять проводити безкоштовні щеплення вакцинами, які закупили за державні кошти.

У перше чергу це стосується тих людей, які проживають чи проводять багато часу у спільному просторі. Наприклад, військових, бійців АТО, студентів, освітян, медиків.

«Уже зараз Міністерство охорони здоров`я замовило додатково 392 тис доз вакцин для профілактики кору. Додатковий обсяг вакцин буде закуплено на заощаджені завдяки міжнародним організаціям кошти з бюджету 2017 року», – розповіли у прес-службі МОЗ.

Тож вже незабаром планують прийняти порядок проведення цієї вакцинації і визначать конкретніші групи, яким зроблять це безкоштовно.

Додамо, що вакцина КПК, яка захищає від кору, за бюджетні гроші закуповують лише для дітей. Однак через спалахи хвороби по всій країні вирішили захистити і дорослих.

Тим часом за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 22-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1132 людини (463 дорослих і 669 дітей).

Серед областей лідирує Львівщина – всього 2639 людей: 830 дорослих і 1809 дітей. На другому та третьому місці Закарпаття та Івано-Франківщина.