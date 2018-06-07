У Шевченківському гаю завершують реставрацію хатинки «Бережонка»

Роботи вже виконали на 80 %

У Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького завершують реставрацію хатинки «Бережонка» початку XX століття, яку привезли з Буковини,

За словами директора музею Романа Назаровця, ремонтні роботи виконані на 80%: вже відреставровано стіни, дах та фундамент. Бюджет робіт склав 600 тис. грн.

«Бережонка» – один із п’яти об’єктів, на які виділено кошти в міському бюджеті. Планується додатково зробити ремонт ще в одній хатинці, на ремонт якої зараз отримують дозвіл.

Незабаром розпочнуться ремонтні роботи з розширення площі стоянки та створення нової стежини у парку.

Також буде проведено державну експертизу щодо створення Інформаційно-освітнього центру імені Климентія Шептицького. Після її проведення оголосять тендер. На будівництво Центру виділено 1 млн грн.