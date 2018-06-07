У Львові впіймали крадія решіток із дощоприймачів

Чоловік нацупив майже на 16 тисяч гривень

Працівники Франківського відділу поліції встановили особу зловмисника, причетного до 27 випадків крадіжок решіток з дощоприймачів, скоєних у травні цього року, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області

Злодієм виявився 26-річний місцевий мешканець. Орієнтовна вартість викрадених решіток – 15 660 гривень

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років.