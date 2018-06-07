У Львові відзначать 30-річчя відновлення «Просвіти» (програма)

У неділю, 10 червня, біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові відзначатимуть 30-річчя відновлення «Просвіти». Присутні спільно помоляться за Україну, проведуть громадське віче, а також відбудеться святковий концерт за участі відомих виконавців. До заходів запрошують долучитися всіх охочих.

2018-го виповнюється 150 років «Просвіті», яка стала унікальним явищем в історії України, своєрідною формою об’єднання та самоорганізації українців у всіх сферах суспільного життя зокрема, у збереженні своєї ідентичності: історичної пам’яті, мови, духовності.

«Просвіта» відіграла унікальну роль у формуванні самосвідомості українців, еліти нації, що стала основою Січового стрілецтва, ОУН-УПА. Просвітяни (голови читалень, активісти «Просвіти») стали першими жертвами комуністичного терору.

Відновлена 1988 року «Просвіта», як Товариства української мови (у 1991 році повернуто назву «Просвіта» ім.Т.Шевченка), була першою масовою організацією, що об’єднувала українців у боротьбі за Незалежність України та її розбудову. «Просвіта» була активним учасником усіх політичних подій зокрема Помаранчевої революції, Революції Гідності.

За часів української Незалежності Львівське товариство «Просвіта» ім. Т.Шевченка активно працює над утвердження основ української державності – української мови та історичної пам’яті, здійснює велику роботу щодо патріотичного виховання молоді. Саме «Просвіта» провела найбільше масових акцій щодо захисту української мови, науково-практичні конференції, презентації українських книг, кіно. Товариство є співорганізатором відомих молодіжних фестивалів української патріотичної пісні «Сурми звитяги», «Червона Рута», духовної пісні «Пісня Серця», а також започаткувало відзначення на державному рівні Свята Героїв, створення УГВР, вшанування провідників ОУН-УПА.

Ідеї просвітництва актуальні й сьогодні. Як наголошує голова Львівського обласного товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка Ярослав Пітко, лозунгом нинішньої «Просвіти» є: «через просвітництво до національно-зрілого громадянського суспільства – основи демократичної, правової держави».