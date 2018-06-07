У Львівській міськраді розкупили всі ґонти з ангелами

Тихий аукціон у рамках проекту «Ангели надії від захисників спокою і сторожів правди» завершився

Про це «Львівській газеті» повідомила співорганізаторка проекту Ярина Капітан. 22 лоти розкупили депутати Львівської міської ради. Долучився до благодійного аукціону і мер Львова Андрій Садовий. Він придбав роботу журналістки ТРК «Галичина».

Загалом організатори зібрали під час аукціону 14 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на потреби українських військових.

«Гроші підуть на покриття боргу за куплену оптику для наших військових, що бережуть нам небо на сході. Закупляли її волонтери, витратили на це 3 тисячі євро. 2 тисячі вже оплатили, і сьогоднішньою акцією ми зібрали ще половину необхідної суми. Стартова ціна кожного ґонту становила 300 гривень, проте ніхто не дав менш ніж п’ять сотень», – розповіла Ярина Капітан.

Нагадаємо, вчора до Дня журналіста львівські медійники малювали янголів на ґонтах разом з відомим митцем Левом Скопом.