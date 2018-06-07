Топові фестивалі Львівщини: що, де, коли і скільки

«Львівська газета» зробила підбірку топових фестивалів літа-2018 для шанувальників різних музичних напрямків.

ЩО: До вашої уваги фестиваль для любителі електронної музики, що стартує вже цього тижня – Westland. На одну ніч Львів знову стане центром електронної музики – вже третій рік. Перший хедлайнер фестивалю Westland – James Zabiela. Справжній електронний джедай і майстер імпровізації вперше у Львові.

Де: Арена Львів, вул. Стрийська, 199

Коли: 9 червня, з 21:00 до 06:00

Скільки: 399-699 грн

ЩО: скликає патріотів ХІІ фестиваль «Зашків» – фестиваль до 127-ї річниці від дня народження полковника Євгена Коновальця. Цьогорічна програма фестивалю обіцяє бути цікавою та насиченою. Молоді українські гурти, футбол босоніж, виступи кінологів, інтелектуальний блок, велопробіг, показові виступи та майстер-клас від клубу «Бойового гопака», кінопокази, лекції, гутірки, дискусії, майстер-класи — все це та багато іншого відбуватиметься в рамках фестивалю.

Де: село Зашків, Львівська область

Коли: 15-17 червня

Скільки: вхід вільний

ЩО: Міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest 2018( раніше Alfa Jazz Fest). Фестиваль просто неба, що на 5 днів перетворює Львів на столицю джазу. Щороку в рамках фестивалю у Львові відбувається вручення Міжнародної музичної премії «Leopolis Jazz Music Awards» ім. Едді Рознера. На сцені ім. Едді Рознера виступить американський джазовий мультиінструменталіст, композитор, продюсер, аранжувальник, дворазовий володар «Греммі» Маркус Міллер. До Дня Конституції відбудеться концерт, який трохи виходить за межі джазу – в четвер на площі Ринок буде ONUKA, що, за ідеєю організаторів дозволить залучити на фестиваль молодь, яка ще не знайома з джазовим фестивалем.

Де: головна сцена ім. Едді Рознера — в Парку культури (вхід за квитками)

Сцена площі Ринок — (вхід вільний)

Сцена на подвір’ї палацу Потоцьких — (вхід вільний)

Коли: 27 червня – 1 липня

Скільки: 0-5000 грн

ЩО: LvivMozArt – мистецький проект, який об’єднуватиме найкращих музикантів України та світу. І так щороку! В рамках фестивалю організатори прагнуть вийти за межі традиційних місць, де люди звикли слухати класичну музику, адже насправді класика не знає кордонів. Окрасою цьогорічного концерту-відкриття стане участь солістів Софії Соловій (Україна-Італія) та Ноела Боулі (США-Німеччина), яка нагадає про виступи у Львові світових зірок минулого – примадонни Джемми Балінчіоні, неповторної Соломії Крушельницької й легендарного майстра бельканто Маттіа Баттістіні.

Де: локації Львова та області.

Собор святого Юра, пл. Святого Юра, 5

Львівська опера, просп. Свободи, 28

Храм Св. Ап. Петра і Павла, вул. Театральна, 11

Домініканський собор, пл. Музейна, 1

Львівська філармонія, вул. Чайковського, 7

Палац Потоцьких, вул. Миколи Коперника, 15

Трамвайне депо, перехр. вул. Д.Вітовського, Ак.Сахарова, Героїв Майдану

Свірзький замок, Львівська область

Музей Пінзеля (пл. Митна, 2)

Коли: стартова вечірка 13 липня 2018 р. з 19:00 до 21:00. Фестиваль триватиме до 22 липня

Скільки: 200-1200 грн

ЩО: Фестиваль «Ту Стань! – 2018». Лицарські бої, танці, співи, університет, театр, ремесла, смачна кухня, духовна та кінотериторія, воркшопи для дітей, найцікавіші екскурсії. В підніжжі стародавньої Тустані – наскельної фортеці і митниці ІХ-ХVІ століть, – відбувається один з найпотужніжих фестивалів середньовічної культури – «Ту Стань!». Родзинками фестивалю є нічний штурм фортеці, лазерне шоу і Машина часу – мандрівка в минуле з допомогою доповненої та віртуальної реальності.

Де: с. Урич, Сколівський р-н

Коли: 3-5 серпня

Скільки: 120-250 грн

ЩО: Міжнародний фестиваль фольклору «Етновир». Цього року вперше у Львові виступатимуть колективи з Перу, Парагваю та Індонезії. Особливості перуанського етносу представлятиме «Ritmos del Tiempo» –фольклорна організація, яка займається промоцією культури своєї країни. Ще один колектив з Південної Америки – «Andares Del Paraguay». А гостем з Океанії та Південно-Східної Азії стане колектив «Nona Asri» – один з найвідоміших індонезійський ансамблів, який виступав у різних країнах світу з використанням різних екзотичних інструментів.

Де: різні локації міста

Коли: 22-26 серпня

Скільки: вхід вільний

ЩО: Фестивальна традиція літа – Х ювілейний фестиваль Zaxidfest. Музика на різний смак, неймовірна атмосфера, красива українська природа, привітні усміхнені люди та гарні спогади. Тут знайдеться музика для кожного – сцени, що працюють одночасно і незалежно одна від одної, будуть дарувати максимальний заряд емоціями у режимі нон-стоп. Кращого фестивалю аби провести літо немає.

Де: Відпочинкова база «Чарівна долина» (c. Родатичі, 40 км від Львова по трасі M11)

Коли: 24-26 серпня

Скільки: передпродаж – 870 грн