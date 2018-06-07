Таємниці Львова: запитання від Андрія Салюка
Усі мешканці Львова та багато гостей звертають увагу на унікальну пам’ятку – каплицю Боїмів. Особливе зацікавлення викликає скульптура Христа Скорботного, яка є на куполі пам’ятки. Дуже часто можна почути, що це виняткове зображення і більше таких скульптур немає. Воно справді рідкісне, але не унікальне. Запитання: де ще у Львові є зображення Христа Скорботного?
Уточнення: правильною відповіддю буде відповідь не лише про інші львівські скультуптури Христа Скорботного, але і про фрески чи баральєфи з таким зображенням. Просимо вказувати точно об’єкт або адресу і при можливості давати посилання на фото. Чекаємо на ваші відповіді.
Щоб надіслати відповідь на запитання, заповність, будь ласка, цю форму (дійсна до 10:00 14 червня).
Нагадаємо, «Львівська газета» разом з братами Радковцями та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» проводить конкурс «Таємниці Львова».
На переможців чекають призи від «Львівської газети», солодкі подарунки, книжки, сертифікати на екскурсії та інші несподіванки від партнерів конкурсу.
Умови конкурсу:
- Щотижня в четвер об 11.00 на сайті «Львівської газети» gazeta.lviv.ua у розділі «Конкурс «Таємниці Львова» буде опубліковано запитання тижня.
- Відповіді на запитання прийматимуть ЛИШЕ через спеціальну форму під запитанням на сайті. Коментарі на сторінках соцмереж, відповіді на e-mail тощо не враховуватимуть.
- Відповіді прийматимуть до 10.00 наступного четверга.
- Щотижня у четвер буде визначено переможця тижня, який дав правильну відповідь на запитання, поставлене у попередній тиждень. «Львівська газета» публікуватиме прізвища та імена усіх, хто дав правильну відповідь, а переможця обиратиме система Random.
- Окрім цього, щомісяця «Львівська газета», брати Радковці та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» розігруватимуть особливий приз серед тих, хто відповів правильно на всі запитання місяця. Усі учасники цього розіграшу, тобто ті, хто дав правильні відповіді на чотири запитання (в окремих випадках – 5 запитань), також отримають заохочувальні призи від організаторів.
- Підсумки конкурсу та нагородження переможців усіх турів протягом місяця відбуватиметься у суботу наступного місяця (після оголошення переможців усіх тижнів попереднього місяця) у приміщенні ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» (м. Львів, вул. Коперника, 40-а) за участі представників «Львівської газети»
- Під час нагородження також розігруватимуть додаткові заохочувальні призи серед усіх присутніх.