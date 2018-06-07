Таємниці Львова: запитання від Андрія Салюка

Усі мешканці Львова та багато гостей звертають увагу на унікальну пам’ятку – каплицю Боїмів. Особливе зацікавлення викликає скульптура Христа Скорботного, яка є на куполі пам’ятки. Дуже часто можна почути, що це виняткове зображення і більше таких скульптур немає. Воно справді рідкісне, але не унікальне. Запитання: де ще у Львові є зображення Христа Скорботного?

Уточнення: правильною відповіддю буде відповідь не лише про інші львівські скультуптури Христа Скорботного, але і про фрески чи баральєфи з таким зображенням. Просимо вказувати точно об’єкт або адресу і при можливості давати посилання на фото. Чекаємо на ваші відповіді.

Щоб надіслати відповідь на запитання, заповність, будь ласка, цю форму (дійсна до 10:00 14 червня).

Нагадаємо, «Львівська газета» разом з братами Радковцями та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» проводить конкурс «Таємниці Львова».

На переможців чекають призи від «Львівської газети», солодкі подарунки, книжки, сертифікати на екскурсії та інші несподіванки від партнерів конкурсу.

Умови конкурсу: