Таємниці Львова: відповідь на фотозапитання травня

Правильна відповідь на запитання від 31 травня: будівля Національного музею у Львові (на пр. Свободи, 20).

І це виявилось чи не найцікавіше і найпростіше питаня травня. Ми отримали багато відповідей і серед них – 25 правильних. Дякуємо усім, хто взяв участь. Переможця тижня з тих, хто дав правильні відповіді, нам допомогла обрати система Random. Ним став Андрій Коцовський.

На переможця чекають призи: сертифікат на екскурсію від компанії «Відвідай» та солодкий приз від наших партнерів.

Нагородження усіх переможців травня відбудеться 9 червня, у суботу, в приміщенні ЛОО “Українське товариство охорони пам’яток історії та культури” (Львів, вул. Коперника, 40а). Початок о 12:00.

І вже сьогодні об 11.00 чекайте на нове цікаве запитання!