Померла Кіра Муратова

6 червня у віці 83 роки померла відома українська режисерка Кіра Муратова
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Про це повідомляє «Українська правда»

Співчуття родині висловив Президент України Петро Порошенко

«Щирі співчуття родині, друзям та шанувальникам творчості Кіри Муратової. Надзвичайно талановита режисерка, людина-епоха. Її погляду на цей світ аплодували найвибагливіші критики. Її талант відзначали на найпрестижніших кінофестивалях. Жити в один час з нею було великою честю. Світла пам’ять про Кіру Муратову залишиться в наших серцях…» – написав він на своїй facebook-сторінці.

Кіра Муратова народилася 5 листопада 1934 року в бессарабському місті Сороки. Вивчала філологію в МДУ, в 1959 році закінчила режисерський факультет ВДІКу.

Перші фільми Кіри Маратової – «Короткі зустрічі» (1967) і «Довгі проводи» (1971) – зробили її відомою. Фільм «Астенічний синдром» 1990 року отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю. Трагікомедію «Настроювач» показували на фестивалі у Венеції. Останніми роботами режисера стали драми «Мелодія для шарманки» і «Вічне повернення. Кастинг».

Кіра Муратова жила і працювала в Одесі.

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