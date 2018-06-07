Поліцейська, яка збила 61-літню велосипедистку, була «під градусом»

Їй оголосили про підозру у скоєнні ДТП

Слідчі прокуратури Львівської області проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яка трапилась 4 червня на автодорозі «Кудирявці – Новий Милятин» Буського району. Тоді унаслідок наїзду авта загинула 61-літня велосипедистка.

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, слідчі встановили, що цього дня поліцейський Кам’янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області керувала автомобілем «Школа Октавія» напідпитку. Вона не вибрала безпечної швидкості і не врахувала дорожню обстановку. Не переконавшись у безпечності маневру для інших учасників руху, виїхала на зустрічну смугу та наїхала на велосипедистку.

У результаті отриманих травм 61-річна потерпіла померла на місці пригоди.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу, а також відсторонення від посади.

Клопотання скеровано у Галицький районний суд м.Львова для розгляду по суті.

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