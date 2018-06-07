П’ятеро стажерів отримали запрошення на роботу в ЛОДА

Сьогодні, 7 червня, відбулося вручення дипломів стажерам, які пройшли навчання у Львівській ОДА за програмою «Реалізуй себе у владі»

Під час зустрічі з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою молодь поділилася здобутим досвідом, а також ідеями й ініціативами, які стажери втілювали під час навчання та планують продовжувати реалізовувати вже на роботі.

Випускники програми проходили стажування у департаменті екології та природних ресурсів, юридичному управлінні, департаменті з питань культури, національностей та релігій, відділі персоналу та нагород апарату Львівської ОДА.

Нагадаємо, для того, щоб стати учасником проекту «Реалізуй себе у владі» потрібно подати заявку на сайті Львівської ОДА і пройти співбесіду.