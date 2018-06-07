На завтра у Львові прогнозують грози та шквали вітру
На найближчу добу прогнозують мінливу хмарність. Уночі – без істотних опадів. Удень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, шквал 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 8 — 10° тепла, вдень 26 — 28° тепла.
9 червня — мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 10 — 15° тепла, вдень 24 — 29° тепла.
10 червня — мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 12 — 17° тепла, вдень 24 — 29° тепла.
11 червня на всій території області, а 12 червня місцями – короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 12 — 17° тепла, вдень 11 червня 23 — 28° тепла, 12 червня 26 — 31° тепла.