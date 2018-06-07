У Рясному мешканці збирають підписи для вирішення транспортного колапсу у районі

Мешканці Рясного підготували колективне звернення до міського голови Львова з вимогою негайно вирішити транспортний колапс у мікрорайоні. За кілька днів під ним підписалися близько тисячі ряснянців.

«Уже два роки поспіль мешканці Рясного звертаються у Львівську міську раду із проханням вирішити транспортний колапс у районі. На кожному засіданні сесії міськради відповідні запити озвучують і депутати, що представляють громаду Рясного. Результат – відписки, гучні, але порожні заяви, що «Рясне – улюблений район міського голови». А ще загострення проблеми, замість її вирішення. Маршрути, які були популярними серед ряснянців, раптом стали нерентабельними та перетворилися на «привиди». Комунальний № 6А керується у своїй роботі не чітким графіком, а якимось власним баченням. Після 21:00 громадський транспорт на Рясне практично припиняє рух, відсутнє сполучення з іншими районами міста, медичними закладами, автостанціями та вокзалами», – йдеться у зверненні, яке сьогодні під час сесії Львівської міської ради передали міському голові Андрію Садовому.

Також ряснянці запропонували меру та його чиновникам спробувати у годину пік скористатися громадським транспортом, що курсує Рясним, а потім публічно повідомити, скільки часу затратили, аби дістатися до потрібної точки.

Відтак у своєму зверненні, з огляду на те, що вже цьогоріч місто планує придбати 150 нових автобусів, ряснянці вимагають, передати в тимчасове обслуговування АТП №1 маршрути № 12, 49, 30, та збільшити кількість автобусів на маршруті №6А з 8 машин до 12. Люди попереджають, якщо через два тижні ситуація із громадським транспортом не зміниться на краще, прийдуть з пікетом під Ратушу.