На Освітньому форумі у Львові розкажуть, як розвивати в учнів творче мислення та підприємливість

Як створити у навчальних закладах середовище, що сприятиме розвитку творчого потенціалу, спонукатиме до критичного мислення і підприємливості – про це говоритимуть на Освітньому форумі «Твори», який відбудеться 22-23 червня в Центрі Шептицького УКУ.

Серед учасників заходу – освітяни, представники бізнесу, громадські діячі та керівники соціальних проектів, яким вдалося реалізувати свої ідеї завдяки креативному підходу.

З українських спікерів – Ліля Боровець, співзасновниця Центру інноваційної освіти ПроСвіт, Ілля Філіпов, співзасновник та керівник EdEra, Ярина Баховська, співзасновник та фінансовий директор компанії COSMOS Prefab, Оленка Северенчук, організаторка премії Global Teacher Prize Ukraine, Павло Бачинський, бізнес-тренер та психолог-консультант та багато інших. Про успішний досвід розвитку креативної освіти розкажуть представники ізраїльської організації Education Cities.

«Творчість є основним драйвером економічного та соціального розвитку. Сьогодні успіх підприємств визначається здатністю запропонувати швидке інноваційне вирішення наболілих проблем. Креативні індустрії створюють на перетині багатьох галузей: мистецтва, культури, бізнесу, технологій, тому інтелектуальний капітал стає найціннішим ресурсом. Ми всі хочемо, щоб Україна була конкурентною на світовому ринку, тому маємо об’єднати зусилля і повернути усвідомлення цінності освіти в українське суспільство. Для цього як мінімум необхідно, щоб випускник після закінчення школи відчував, що він володіє навиками і вміннями, які є затребуваними у сучасному світі. Проте в процесі розвитку талантів і креативності слід зберігати баланс між зовнішнім успіхом та внутрішніми цінностями, рівномірно розподіляти ресурси на побудову своєї сили та боротьбу зі своїми слабкостями, а також ставити людину та її духовність у центр всіх прагнень та починань – творити свідомо, вільно і відповідально», – розповідає організатор Форуму, керівник «Простору освітніх ініціатив» Ольга Матійчук.

Програма Форуму за тематикою відповідає формулі 4С – співпраця, критичне мислення, креативність і комунікація. Саме ці чотири напрямки мають стати каркасом для творення нової освітньої моделі навчання, зазначають організатори заходу.

На форумі освітяни зможуть ознайомитися з новими методиками навчання, що сприяють формуванню в учнів критичного мислення та креативності, а також більше дізнатися про креативну економіку для розвитку міста та держави. Під час практичної частини вони випробують, як працює інструмент дебатів і як можна підвищувати мотивацію учня через емоційне залучення.

На форумі можна дізнатися:

Як учитель може перетворитися з механічного передавача знань на проактивного ментора, фасилітатора й коуча, який іде в ногу з часом, а учня – з пасивного накопичувача знань на активного дослідника-підприємця

Як сформувати в школі сприятливе емоційне середовище та використовувати емоційне залучення школярів для їх мотивації до навчання через learning by doing, ігрові форми навчання, казкотерапію

Як розвинути підприємницькі підходи до вирішення життєвих проблем за моделлю дизайн-мислення

Співорганізатори заходу – Простір освітніх ініціатив УКУ, Центр підприємництва УКУ, Центр суспільних інновацій, Proventus.

Для участі у Форумі необхідно зареєструватися і придбати квитки окремо на 22 і/або 23 червня.

22 червня ви можете відвідати лише один зі запропонованих заходів, оскільки конкурс і дебати відбуваються одночасно (оберіть відповідний квиток).

Для участі у програмі форуму 23 червня необхідно обрати два квитки з відповідними назвами майстер-класів: один – на майстер-клас з БЛОКу 1 та один – на майстер-клас з БЛОКу 2.

Стежте за подією у Фейсбуці Простору освітніх ініціатив, згодом там з’явиться програма!