У “Шегинях” затримали українку, що видавала себе за голландку

Жінка пропонувала хабар за можливість перетнути кордон та поїхати до Польщі

Учора в пункт пропуску «Шегині» прибула жінка, яка прямувала до Польщі. Під час перевірки прикордонники Мостиського загону з’ясували, що пані, яка видавала себе за громадянку Нідерландів, є громадянкою України, – повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Щоб отримати змогу безперешкодно перетнути кордон й уникнути адміністративної відповідальності, “голландка” запропонувала прикордонникам “винагороду” – 1 тисячу гривень.

Співробітники Внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України задокументували факт пропонування хабара співробітнику прикордонного відомства. Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» направлено повідомлення до Нацполіції.