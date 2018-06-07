Митники виявили на складах Львова «нелегальної» ковбасної оболонки на понад 2 млн грн

2 червня 2018 року співробітники податкової міліції Львівської області в межах операції «Рубіж – 2018» провели слідчі дії в рамках кримінального провадження за ст.212 КК України.

Під час обшуків у одному зі складських приміщень міста Львова виявлено накопичення фіброузної та колагенової ковбасної оболонки іноземного виробництва, не сертифікованої в Україні. Її використовують під час виготовлення ковбасних виробів у промислових масштабах. Про це повідомили в прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

Ввезення зазначеної продукції на територію України відбувалося подрібненими партіями без сплати митних платежів і податків. Подальшу реалізацію здійснювали за готівку через поштових операторів.

Орієнтовна вартість вилученого товару – понад 2,3 млн грн. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.