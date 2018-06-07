Львівські лікарі побігають у Стрийському парку

Заплановано забіги аж на 4 дистанції

У суботу, 9 червня, у Стрийському парку відбудеться акція “Здоровий лікар – здорова нація”. У рамках заходу медики та їх родини проведуть забіг на 4 дистанції:

5 км

2 км

500 м (для дітей від 8 до 14 років)

100 м (для найменших учасників віком до 7 років).

У департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА кажуть, що такий забіг відбудеться вже вп’яте. Його організовує Українське лікарське товариство у Львові.

“Метою заходу є створення позитивного іміджу сучасного лікаря, який своїм прикладом заохочує громадян до здорового способу життя та відповідального ставлення до свого здоров’я”, – розповіли у прес-службі департаменту.

Зареєструватись для пробігу можна на сайті.

Учасники повинні сплатити реєстраційний внесок – 100 грн. А от для лікарів, їхніх дітей та учасників АТО участь безкоштовна.