Львівські лікарі побігають у Стрийському парку

Заплановано забіги аж на 4 дистанції
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У суботу, 9 червня, у Стрийському парку відбудеться акція “Здоровий лікар – здорова нація”. У рамках заходу медики та їх родини проведуть забіг на 4 дистанції:

  • 5 км
  • 2 км
  • 500 м (для дітей від 8 до 14 років)
  • 100 м (для найменших учасників віком до 7 років).

У департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА кажуть, що такий забіг відбудеться вже вп’яте. Його організовує Українське лікарське товариство у Львові.

“Метою заходу є створення позитивного іміджу сучасного лікаря, який своїм прикладом заохочує громадян до здорового способу життя та відповідального ставлення до свого здоров’я”, – розповіли у прес-службі департаменту.

Зареєструватись для пробігу можна на сайті.

Учасники повинні сплатити реєстраційний внесок – 100 грн. А от для лікарів, їхніх дітей та учасників АТО участь безкоштовна.

Позначки: