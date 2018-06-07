Львів’янин відкопав артилерійський снаряд на своєму подвір’ї

Учора у Львові на вул. Павлокомській, 4 чоловік під час проведення земляних робіт на власному подвір`ї за 3 метри від будинку виявив предмет ззовні схожий на артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни.

Чоловік одразу зателефонував рятувальникам, які вилучили небезпечну знахідку.

Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує, що боєприпаси часів ІІ Світової війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях.

Рятувальники застерігають мешканців області у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. Вони можуть вибухнути, що призведе до Вашого травмування. У разі виявлення боєприпасу чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!