Гройсман назвав суму компенсації для «муніципальної няні»

Із 1 січня наступного року в Україні стартує Програма «Муніципальна няня». Це означатиме, що мама немовляти, яка не може надовго піти у відпустку по догляду за дитиною, отримуватиме допомогу від держави для оплати няні. Ця сума становитиме 1492 гривні.

«Так родина зможе зекономити трохи грошей, які дуже потрібні після народження малюка, мама вийде на роботу, а дитина буде доглянута», – сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Батьки повинні самі знайти няню, офіційно найняти її на роботу, а держава виплачуватиме їм гроші у розмірі прожиткового мінімуму. З часом, обіцяє Гройсман, ця сума зростатиме.

Щоправда, стосуватиметься нововведення лише тих родин, де дітям не більше 3 років.

Нагадаємо, в уряді анонсували зміни, що стосуються сімей із маленькими дітьми. Відтепер усіх новонароджених будуть забезпечувати спеціальними бебі-боксами із речами, які знадобляться у перші тижні життя дитини.

Також уряд вирішив за підтримки місцевих органів влади ввести поняття найму “муніипальної няні”. Оплату її послуг будуть частково здійснювати із бюджету.