Діти атовців побували на кінній прогулянці в ДЮСШ «Буревісник»

А також діти з родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, і діти з інвалідністю

Діти отримали прекрасну можливість дізнатись про породи коней, побачити спорядження, поспостерігати як тренують тварин. Але найбільшої радості принесла їм прогулянка верхи!!!

Цю екскурсію для дітей організували фахівці Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також працівники ДЮСШ «Буревісник», – інформує Управління соціального захисту Львівської міської ради