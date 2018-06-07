Данилюка звільнили з посади міністра фінансів
Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про звільнення Данилюка О. О. з посади міністра фінансів України»
Народні депутати сьогодні ухвалили постанову про звільнення Данилюка Олександра Олександровича з посади міністра фінансів України. Проект Постанови було зареєстровано за№8433. За неї проголосували 254 народні депутати.
Нагадаємо, вчора прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка. Причиною він назвав некоректні дії урядовця на засіданні Кабміну.