Восьмеро студентів львівських вишів отримуватимуть стипендію Верховної Ради

Вони призначені для студентів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

Серед них – восьмеро студентів львівських вишів. Зокрема, курсант Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Віолетта Аксьоненко, студент Української академії друкарства Ігор Бересь, студентка Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Наталія Герез, студентка Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Олександра Жвавець, студентка Національного університету «Львівська політехніка» Надія Ксендзук, студент Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка Віталій Прусак, студентка Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Марія Скоропад, студентка Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Роксолана Штуллер.

Пропозиції щодо призначення стипендій надходили від вишів. Стипендію призначають на 1 рік і виплачують додатково до інших стипендій або грантів. Відлік виплат починають із 1 січня 2018 року, тож наразі студенти отримають перерахунок коштів за період, на який розпорядження уряду ще не набуло чинності. Виплата триватиме до 1 січня 2019 року.

Цьогоріч серед стипендіатів – 13 студентів ЗВО I-II рівнів акредитації – вони отримуватимуть 750 гривень. Для студентів ЗВО III-IV рівнів акредитації, а таких наразі 53, виплата становить 900 гривень. Ознайомитися з текстом розпорядження уряду та повним списком стипендіатів можна за цим посиланням.

Нагадаємо, претендувати на отримання такої стипендії можуть діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років), особи з їх числа, студенти (курсанти) ЗВО, які на період навчання залишилися без батьків (вік 18-23 роки), та діти з малозабезпечених сімей.

Окрім того, уряд призначив академічні стипендії Кабінету Міністрів України – їх отримали 100 студентів та 35 аспірантів. Відповідне розпорядження було ухвалене сьогодні, 6 червня 2018 року, під час засідання уряду.

Аспірантам стипендії призначені на 2018/2019 навчальний рік – їх розмір становитиме понад 5200 грн на місяць.

Студенти отримають стипендії за другий семестр 2017/2018 навчального року, призначені за підсумками семестрового контролю. Їх розмір становить майже 2500 грн на місяць. Виші мають здійснити перерахунок коштів за той період, коли розпорядження не було чинним, і виплатити студентам різницю між фактично виплаченою та призначеною стипендією.

Кандидатів на отримання стипендії з числа відмінників висували заклади вищої освіти за пропозицією вченої ради, погодженою з органом студентського самоврядування.