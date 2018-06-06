У Нацмузеї презентують арт-проет «GEOLOGIA»

На території Національного музею у Львові ім. А. Шептицького (вул. Драгоманова, 42) відбудеться презентація арт-проекту «GEOLOGIA» студентів Львівської національної академії мистецтв

Кожен із 23-х молодих митців працює у таких актуальних мистецьких практиках як інсталяція, перформанс, мистецтво об’єкту, відео-арт тощо.

20 створених арт-об’єктів входять на територію палацу, який у 1897-1898 роках був побудований для відомого геолога Е. Дуніковського, створюючи новітнє поле для «розкопок», де ціллю і ґрунтом для досліджень є власне «Я» молодого митця.

«GEOLOGIA» – це спроба пізнання своїх екзистенційних крайностей і підняття на поверхню того, що ми переважно намагаємось приховати.

На виставці представлені роботи студентів кафедри монументального живопису, художнього дерева, графічного дизайну, сакрального мистецтва, художнього скла, дизайну костюму, художнього текстилю, художнього розпису тканин.

Арт-проект є результатом роботи студентів на дисципліні «Основи сучасного просторового мистецтва» на кафедрі монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв.

Учасники: Табака Р., Фещенко Ю., Метка О., Сулаєва К., Луцькова О., Ортинська С., Микитяк В., Волоско А., Садовничий І., Іванова А., Хлівний Я., Мельник Н., Форнальська О., Заяць Х., Блажків А., Ушакова І., Шворак В., Мазанько Н., Слуцька А., Кривуляк Я., Левицька Д., Фіта Д.-Я., Романишин Л.

Керівник проекту: Василь Одрехівський, викладач кафедри монументально-декоративної скульптури ЛНАМ.

Презентація проекту відбудеться лише в один день – 8 червня о 16:00. Національний музей у Львові ім. А. Шептицького, вул. Драгоманова, 42