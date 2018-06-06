У Львові зберуться молодіжні лідери й душпастирі Католицької Церкви

З 8 до 10 червня у Центрі імені митрополита Андрея Шептицького у Львові пройде «Форум молодіжних лідерів та душпастирств»

Мета заходу — зустріч священиків і лідерів молодіжних рухів УГКЦ та РКЦ з усієї України та формування спільної стратегії роботи в молодіжному апостоляті.

Участь у форумі візьмуть глава УГКЦ Блаженніший Святослав, єпископ-помічник Львівської архидієцезії РКЦ Едвард Кава та близько ста осіб з усієї України. Про це інформує Комісія УГКЦ у справах молоді.

У рамках Форуму відбудеться зустріч Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава з відповідальними за роботу з молоддю в єпархіях УГКЦ і РКЦ, а також «Ярмарок організацій та рухів», під час якої учасники знайомитимуться і матимуть нагоду презентувати свої спільноти.

Як повідомляє голова Комісії УГКЦ у справах молоді о. Ростислав Пендюк, програма заходу передбачає панельні дискусії на теми «Якою є молодь, її потреби та очікування» та «Як Церква відповідає і може відповісти на потреби і очікування молоді».

«Це буде зустріч душпастирів, які працюють з молоддю по всій Україні в одній Церкві двох традицій», – зазначає Орест Гевак, секретар Комісії УГКЦ у справах молоді.

Учасники панельних дискусій: голова Комісії УГКЦ у справах молоді УГКЦ о. Ростислав Пендюк, заступник голови Комісії у справах душпастирства молоді РКЦ о. Міхал Воцял, відомий богослов, соціолог, тренер, громадський діяч Олександр Доброєр, головний редактор часопису CREDO о. Микола Мишовський, заступник Міністра молоді та спорту України Олександр Ярема, проректор Українського католицького університету Софія Опацька та головний редактор журналу «Патріархат» Анатолій Бабинський.

Захід відбуватиметься з ініціативи Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ та Комісії душпастирства молоді РКЦ в рамках підготовки до XV Синоду Єпископів під гаслом «Молодь, віра та розпізнання покликання», який пройде в Римі в жовтні 2018 року. Святі Літургії та Молитва Тезе відкриті для відвідування всіма охочими.