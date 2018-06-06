У Львові пройде виставка сина Героя АТО
Батько фотографа загинув біля Дебальцевого у 2015 році
У п’ятницю, 8 червня, о 13:00 год у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій відбудеться відкриття виставки фотографій сина героя АТО Віктора Коренівського.
Саме після втрати рідної людини, Віталій вирішив здійснити мрію батька – стати професійним фотографом.
Це вже друга виставка юного митця. Громадськість матиме змогу побачити добірку нових фотографій та поспілкуватися з автором.
Виставка триватиме упродовж мотягом місяця в приміщенні Центру на вул. Пекарській, 41.