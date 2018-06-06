У Львові планують частково оновити мережі електротранспорту

На засіданні комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики Львівської міської ради депутати заслухали інформацію щодо незадовільного технічного стану інженерних мереж і рухомого складу, що перебувають на балансі ЛКП «Львівелектротранс», – повідомляє Інформаційний портал депутатів ЛМР.

Як розповів директор ЛКП «Львівелектронтранс» Олег Береза, підприємство цього року за кошти ЄБРР планує оновити електромережі на вулицях Стрийській, Зеленій, Тролейбусній, Ряшівській та інші.

«Нещодавно був укладений договір співпраці з ЄБРР на придбання 50 нових тролейбусів, також зараз розробляємо документацію на придбання близько 12 об’єктів, що стосуються контактної тролейбусної мережі. Поряд з цим розпочали роботи з капітального ремонту і заміни аварійних опор. Ми плануємо замінити електромережу, для цього розробляємо відповідний проект. Зараз підприємство є на перехідному етапі, заплановані реформи і суттєві капіталовкладення в саму інфраструктуру, що дасть, сподіваюсь, уже на наступний рік позитивний ефект. Крім цього, заміна контактної мережі дозволить збільшити швидкість проїзду на електротранспорті».

За словами голови комісії Остапа Доскіча, оновлення потребує не лише рухомий склад підприємства, а й електромережі, адже через їх незадовільний стан на дорогах часто стаються аварійні ситуації.

«За інформацією, яку нам сьогодні надав керівник ЛМКП«Львівелектротранс», фактично половина тролейбусного парку потребує капітального ремонту: із 83 одиниць техніки – 41 тролейбус. Така ж ситуація із кабельними мережами: із понад 73 км(у 6 кВ) фактично 26 не відповідають нормам «Правил технічної експлуатації». Це кричуща цифра, адже ми говоримо, у першу чергу, про безпеку містян, які користуються таким видом транспорту».