У Дрогобичі після кількарічного простою запрацює завод автомобільних кранів (фото)

На території підприємства 5 травня відбулася зустріч делегацій української та білоруської сторін. А напередодні між главами держав України та Білорусі були укладені домовленості про відновлення роботи Дрогобицького автокранового заводу.

Білоруську сторону представляли заступник міністра промисловості Дмитро Корчик, консультант Головного управління внутрішньо економічних зв`язків міністра промисловості Республіки Білорусь Дмитро Кишкурно, радник Посольства Республіки Білорусі в Україні Олександр Гавриш та керівництво білоруських промислових підприємств.

З українського боку на зустрічі були присутні заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко, заступник директора департаменту промислової політики – начальник відділу розвитку машинобудівної галузі, авіабудівництва і судно будівництва Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Олександр Задорожний, Народний депутат України Дмитро Святаш, міський голова Дрогобича Тарас Кучма, директори різних підприємств.

Учасники зустрічі зазначили, що роботи з відновлення заводу розпочнуть з 1 липня, а вже у жовтні-листопаді в експлуатацію запустять одну третю заводу, виготовляючи автокрани. Решту виробництва планують запустити згодом.

Для початку роботи заводу планують залучити близько 150 мільйонів гривень.

Загалом, за словами посадовців, за умови повного функціонування заводу буде створено близько тисячі робочих місць, а при початковому відкритті однієї третьої заводу — 300 робочих місць.

Нагадаємо, що вже впродовж декількох років ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», який з 1966 року визначався потужним машинобудівним підприємством, одним із найбільших у Західному регіоні, призупинив свою діяльність.