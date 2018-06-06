Ребров зіграє проти Каладзе на «Арені Львів»

У Львові відбудеться матч між національними збірними України та Грузії серед ветеранів

16 червня «Арена Львів» прийме поєдинок між легендами українського та грузинського футболу, – інформує на своїй сторінці у Фейсбук Національна збірна України серед ветеранів.

Попередню згоду на участь дали Кахабер Каладзе, Георгій Деметрадзе, Леван Кобіашвілі, Александр Іашвілі, Гоча Джамараулі, Сергій Ребров, Володимир Єзерський, Василь Рац, Сергій Нагорняк, Едуард Цихмейструк, Сергій Назаренко, Віталій Рева та інші «зірки» футболу обох країн.

Тренер «синьо-жовтих» – Анатолій Дем’яненко. Керманич «червоно-білих» – Александр Чивадзе.

Львівська зустріч легенд футболу України і Грузії стане вже четвертою. Українці двічі гостювали у Тбілісі, приймаючи участь у представницькому турнірі пам’яті Давіда Петріашвілі. А в травні минулого року грузинські футболісти завітали до Києва, де на НСК «Олімпійський» протистояли збірній України.

Початок матчу о 18:30.